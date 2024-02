Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Fiorentina

Alle 15 derby toscano al Castellani tra Empoli e Fiorentina.

Per i padroni di casa, Nicola va verso un 3-4-2-1. Out Ebuehi, Caputo e Belardinelli. In difesa ci saranno sicuramente Walukiewicz e Luperto, con Bereszynski e Ismajli a giocarsi l’altro posto da titolare. Grassi e Maleh agiranno centralmente, mentre Gyasi e Cacace presidieranno le corsie esterne. Zurkowski e Cambiaghi dovrebbero essere i prescelti sulla trequarti per agire alle spalle di Cerri.

Per la Fiorentina, consueto 4-2-3-1 per Italiano. in difesa si va verso la coppia formata da Martínez Quarta e Ranieri, mentre per il ruolo di terzini Faraoni e Parisi appaiono in vantaggio su Kayode e Biraghi. A centrocampo dovrebbe partire López al posto di Arthur con Duncan a supporto. Qualche dubbio sulla trequarti dove Beltrán appare in vantaggio rispetto a Bonaventura, con Nico González a destra e uno tra Sottil e Ikoné a sinistra. Per il ruolo di centravanti, fiducia a Belotti con Nzola che dovrebbe partire dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martínez Quarta, Ranieri, Parisi; López, Duncan; N. González, Beltrán, Ikoné; Belotti. All. Italiano

Foto: sito Empoli