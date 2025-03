Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Bologna

Alle 21 domani, semifinale di andata di Coppa Italia tra Empoli e Bologna.

In casa toscana, in porta più Silvestri del giovane Seghetti. In difesa dovrebbero agire De Sciglio con Marianucci e Tosto. Gyasi, squalificato in campionato, dovrebbe partire dal 1′. Ma c’è anche l’ipotesi Sambi. Ballottaggio anche sulla trequarti: Konate è favorito su Solbakken. Colombo dovrebbe essere titolare nel ruolo di centravanti.

Diversi dubbi per Italiano con vari ballottaggi in alcune zone del campo. In difesa si giocano una maglia Holm e Calabria, mentre in mezzo dubbio tra Pobega e Ferguson. Ballottaggi anche davanti con Dominguez che si gioca il posto con Orsolini e Odgaard che potrebbe essere preferito a Dallinga in attacco vista l’assenza di Castro.

Queste le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Grassi, Bacci, Cacace; Fazzini, Konate; Colombo. All. D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Dominguez, Fabbian, Ndoye; Odgaard. All. Italiano

Foto: sito Empoli