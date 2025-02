Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Atalanta

Alle 18 domani, l’Atalanta cerca il riscatto dopo l’eliminazione dalla Champions League, puntando ai primi posti in classifica in campionato. I bergamaschi saranno in scena a Empoli, al momento in zona retrocessione.

In casa toscana, D’Aversa conferma Silvestri in porta al posto di Vasquez. Davanti coppia d’attacco Esposito-Colombo. Ancora out per squalifica Marianucci.

Per l’Atalanta, si va verso un 3-4-3. In difesa Posch prende il posto di Toloi dal 1’. Bellanova sulla fascia destra e Ruggeri sulla sinistra. Davanti torna dal 1′ Lookman: col nigeriano tridente con Retegui e De Ketelaere.

Queste le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo. All. D’Aversa

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

Foto: sito Empoli