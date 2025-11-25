Le ultimissime sulle probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Atalanta
25/11/2025 | 22:09:17
Debutto assoluto in Champions League per Raffaele Palladino, il tecnico della Dea fa il suo esordio nella massima competizione europea e sfida i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Il tecnico ex Fiorentina prepara il consueto 3-4-2-1 con il tridente pesante formato da De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
EINTRACHT (4-2-3-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan Götze Knauff; Burkardt. All. Toppmöller
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino
