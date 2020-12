Le ultimissime sulle probabili formazioni di CSKA Sofia-Roma

Queste le probabili scelte degli allenatori per CSKA Sofia-Roma, gara valevole per il sesto turno della fase a gironi di Europa League. Ampio spazio ai giovani per Fonseca:

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Vion, Youga, Sankharé, Carey; Beltrame; Sowe, Yomov.

All. Akrapovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Bove, Calafiori; Pedro, Milanese; Mayoral.

All. Fonseca

Foto: Roma Twitter ufficiale