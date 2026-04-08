Le ultimissime sulle probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina

08/04/2026 | 23:25:13

Sfida Italia-Inghilterra anche in Conference League, con la Fiorentina che va a Londra in casa del Crystal Palace.

Per i britannici, Glasner schiera le Eagles col suo modulo di riferimento: il 3-4-2-1, vero e proprio marchio di fabbrica. In attacco Strand Larsen squalificato per somma di ammonizioni, salterà l’andata. Al suo posto potrebbe tornare titolare Mateta, vicino al Milan a gennaio.

In casa Fiorentina, Dodò e Mandragora sono recuperati, Kean questa mattina ha continuato a fare lavoro differenziato ed è rimasto a Firenze, con Vanoli che non recupera neppure Solomon, Parisi e Fortini. Piccoli è pronto. In porta niente rotazioni, gioca De Gea. Davanti a lui la difesa titolare col recupero di Dodò, la coppia centrale è quella titolare: Pongracic e Ranieri. A sinistra agirà Gosens. Al centro della mediana Fagioli, per di più squalificato in campionato, non è in discussione. Ai suoi lati Ndour e Mandragora, favorito su Fabbian. A destra Harrison e dall’altra parte Gudmundsson, come centravanti c’è Piccoli, considerando l’assenza di Kean.

Queste le probabili formazioni:

Crystal Palace (3-4-2-1): Benítez; Canvot, Richards, Lacroix; Johnson, Wharton, Lerma, , Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. All. Glasner.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli , Mandragora;

Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All Vanoli.

Foto: sito Torino