Le ultimissime sulle probabili formazioni di Crotone-Roma

E’ la vigilia di Crotone-Roma, gara valida per il sedicesimo turno di Serie A, Fonseca dovrà fare a meno di Spinazzola, Mirante, Pedro, Fazio, oltre ai soliti Pastore e Zaniolo. Problema muscolare nell’ultimo allenamento costringerà Edin Dzeko a saltare la trasferta calabrese, grande chance per Mayoral in attacco, lo spagnolo sarà supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

Stroppa rinuncia a Cigarini e Benali, entrambi fermi ai box. A centrocampo ci saranno Pedro Pereira, Eduardo Henrique e Zanellato. Queste le probabili formazioni, calcio d’inizio alle 15.00 allo Scida:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pereira, Henrique, Zanellato, Molina, Reca; Simy, Messias.

All. Stroppa.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

All. Fonseca.

