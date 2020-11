Le ultimissime sulle probabili formazioni di Crotone-Lazio

La Serie A riparte dopo la sosta per le Nazionali con il primo anticipo del sabato, quello delle 15.0o tra Crotone e Lazio.

In casa calabrese assente Luperto per squalifica, Molina è tornato negativo al Covid ma non dovrebbe esserci domani. Stringerà i denti anche Benali.

In casa Lazio, Simone Inzaghi recupera Immobile e Strakosha. L’attaccante dovrebbe partire dall’inizio mentre in porta ancora spazio a Reina. In mediana presente anche Lucas Leiva e Luis Alberto. Assente Milinkovic Savic, positivo al Covid.

Queste le probabili formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

Foto: Twitter Crotone