Le ultimissime sulle probabili formazioni di Crotone-Atalanta

La 6^ giornata di campionato si aprirà domani alle ore 15.00 con l’anticipo dello Scida, tra Crotone e Atalanta. I calabresi tornano in casa dopo aver fermato la Juventus due settimane fa e puntano a far bene anche contro la Dea.

Calabresi senza Cigarini squalificato e senza Dragus, Molina e Riviere, positivi al Covid-19.

In casa Atalanta, assente dell’ultima ora Gosens per problemi muscolari, insieme ai soliti Piccini e Caldara. Assente anche De Roon e Carnesecchi. Spazio dal primo minuto in difesa al giovane Sutalo.

Queste le probabili formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Petriccione, Benali, Reca; Simy, Messias.

Allenatore: Stroppa.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo, Romero, Palomino; Hateboer, Pasalic, Pessina, Mojica; Malinovskyi; Muriel, Lammers.

Allenatore: Gasperini.

