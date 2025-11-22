Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Roma

22/11/2025 | 22:31:11

Domani alle 15 la Roma cerca un nuovo allungo in vetta, in attesa del derby di Milano. I giallorossi vanno in casa della Cremonese.

In casa lombarda, il terzetto difensivo dovrebbe essere il solito: Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. A sinistra occhio al rientro di Pezzella che è tornato a disposizione. Sull’out destro invece va verso la conferma Barbieri. Il trio di interni a centrocampo non subirà variazioni. Vardy-Bonazzoli pare il duo favorito in attacco.

In casa Roma, allarme attacco parzialmente rientrato per Gasperini che ha rivisto in gruppo Evan Ferguson ma davanti parte Baldanzi come falso nueve. Recuperato anche Ndicka che ha smaltito il problema alla caviglia che aveva accusato ma non è stato convocato Hermoso. Si va quindi verso il terzetto in difesa con Mancini, Ndicka e Celik. Wesley resta favoritissimo per la corsia destra, a sinistra Tsimikas, Soulé e Pellegrini dietro Baldanzi davanti.

Queste le probabili formazioni:

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante,Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini

Foto: sito Cremonese