Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Napoli

27/12/2025 | 22:00:05

Il Napoli di Conte sfida la Cremonese di Nicola, i campioni d’Italia confermano il tridente consolidato e formato da Lang-Hojlund e Neres. Nicola va all’attacco con Bonazzoli e Vardy.

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund, Neres. All. Conte

Foto: Instagram Conte