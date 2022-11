Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Milan

Domani alle 20.45 Cremonese e Milan torneranno in campo per la quattordicesima giornata di Serie A. Alvini viaggia verso la conferma di Aiwu e Bianchetti, con loro ci sarà Vasquez a completare il reparto. A centrocampo Ghiglione e Valeri sugli esterni. In attacco è ancora out Dessers, Okereke dovrebbe agire da unica punta supportato dall’ex di turno Meité e Zanimacchia. Guardiamo ora la probabile formazione del Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Giroud. In difesa ci sarà Ballo Touré sull’out di sinistra. A destra ancora Kalulu mentre accanto a Tomori si rivede Kjaer. A centrocampo torna titolare Tonali dopo l’iniziale panchina contro lo Spezia. Al suo fianco c’è Bennacer. In attacco sarà Origi a sostituire lo squalificato Giroud. Alle sue spalle Messias, Brahim e Leão

Cremonese(3-4-2-1):Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Meité, Zanimacchia; Okereke.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo Touré; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Díaz, Leão; Origi.

Foto: Pioli Twitter