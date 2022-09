Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Lazio

Dopo due pareggi di fila la Cremonese cerca la prima vittoria in Serie A. Di fronte avrà una Lazio ferita, reduce da una memorabile sconfitta in Europa League e vogliosa di riscatto.

In casa lombarda, Alvini si affida ancora a Okereke e Dessers in attacco, con Zanimacchia in panchina con l’avanzamento di Pickel sulla trequarti nel suo 3-4-1-2.

In casa Lazio, consueto 4-3-3 per Sarri. Torna dalla squalifica Cataldi, che torna titolare, recuperato anche Pedro che dovrebbe prendere il posto di Zaccagni, che ha recuperato ma non sembra al meglio.

Queste le probabili formazioni:

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Escalante, Valeri; Pickel; Okereke, Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Foto: twitter Lazio