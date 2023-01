Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Juventus

Il 2023 della Juve riparte da Cremona, che allo Zini, nelle ultime uscite, ha fatto bene, fermando anche il Milan sullo 0-0 e crollando solo nel finale contro il Napoli.

In casa Cremonese, in attacco Alvini punta su Dessers e Okereke, supportati da Bonaiuto. Indisponibili Radu, Chiriches e Acella.

In casa Juve, si va verso un 3-5-2. Szczesny recupera, difesa a 3 composta dai brasiliani Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo, Mckennie favorito su Aké sull’esterno destro, a sinistra Kostic. In attacco Milik-Kean.

Vlahovic, Pogba, Cuadrado, Bonucci, Di Maria e De Sciglio out. Chiesa fra i disponibili.

Queste le probabili formazioni:

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Hendry, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meité; Buonaiuto; Okereke, Dessers.

Allenatore: Massimiliano Alvini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

