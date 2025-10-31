Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Juventus

Esordio per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Gara non facile per i bianconeri che saranno in scena in casa della rivelazione del campionato, la Cremonese.

In casa lombarda, Nicola va per un 3-5-2. In difesa si va verso i soliti tre. Attenzione alle corsie esterne: se a destra Barbieri può restare nella formazione di partenza, sull’altro versante dovrebbe giocare Floriani Mussolini. Davanti Bonazzoli non si discute mentre Vardy va verificato dopo le 3 gare da 90 minuti giocate.

In casa Juventus, possibile 4-3-3 per Spalletti (anche se non è esclusa una possibile conferma della difesa a 3). Fuori Kelly e Yildiz che non ci saranno a Cremona. Torna tra i convocati Thuram che però dovrebbe partire dalla panchina. Probabili alcune conferme rispetto a Udine come i due esterni. In attacco, Vlahovic centrale, favoriti Conceicao e Openda ai suoi lati. In mediana occhio al possibile rientro di Koopmeiners.

Queste le probabili formazioni:

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Conceicao, Vlahovic, Openda.

