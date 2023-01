Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Inter

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Cremonese e Inter per la ventesima giornata di Serie A. Ballardini conferma il 3-5-2: in attacco ballottaggio tra Ciofani e Dessers, che ha recuperato dall’infortunio. In difesa ci sarà Bianchetti con Chiriches e Vasquez. In mezzo al campo squalificato Pickel: verso l’esordio da titolare Benassi. In avanti ballottaggio Dessers-Ciofani: il primo è tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop per infortunio, il dubbio verrà sciolto nelle prossime ore. Inzaghi, invece, con Skriniar e Barella squalificati, arretra Darmian in difesa. Dumfries rilanciato sulla destra e Gosens in vantaggio su Dimarco. In mezzo al campo Gagliardini verso una maglia da titolare. Dzeko e Lautaro in avanti, ancora panchina per Lukaku. Non convocati Brozovic e Handanovic.

Cremonese(3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Chiriches, Bianchetti; Sernicola, Meité, Castagnetti, Benassi, Valeri; Ciofani, Okereke.

Inter(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.

Foto: sito ufficiale Inter