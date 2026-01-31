Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Inter

31/01/2026 | 23:03:26

Alle 18, domani, l’Inter va in scena a Cremona per provare a tenere il passo in vetta alla classifica e mettere pressione al Milan impegnato martedì.

In casa Cremonese, possibile 3-5-2, Bonazzoli e Vardy gli attaccanti scelti da Nicola. A centrocampo Floriani e Pezzella sulle fasce. In mezzo Zerbin-Grassi-Vandeputteò. Linea a 3 in difesa formata da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, con Audero tra i pali

In casa Inter, coppia d’attacco Pio Esposito-Lautaro Martinez. A centrocampo Sucic dal 1′ con Zielinski e Mkitharyan. Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. In difesa Bisseck-Akanji-Bastoni davanti a Sommer.

Queste le probabili formazioni:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella,; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkitharyan, Dimarco,; P, Esposito, Lautaro Martínez. All. Chivu

Foto: sito Cremonese