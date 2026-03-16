Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina
16/03/2026 | 12:00:07
Cremonese e Fiorentina si sfidano nella delicata partita per la salvezza. Nicola prepara il 4-4-2 con Bonazzoli e Djuric in avanti, Vanoli risponde con il 4-1-4-1.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Folino, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli
foto x fiorentina