Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Atalanta
24/10/2025 | 23:57:10
La Cremonese sfida l’Atalanta, Nicola lancia le due punte con Vardy al fianco di Bonazzoli. Juric a caccia di gol e vittorie, prepara il solito tridente con De Ketelaere e Lookman alle spalle di Krstovic.
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli. All. Davide Nicola
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Ivan Juric
foto instagram atalanta