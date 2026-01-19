Le ultimissime sulle probabili formazioni di Copenaghen-Napoli

19/01/2026 | 22:15:49

Il Napoli torna in Champions, in una settimana fondamentale per blindare la qualificazione ai playoff e per la rincorsa in campionato. Gli azzurri sono attesi dal Copaneghen.

Il Copenaghen giocherà con la solita difesa a quattro e il 4-2-3-1 che può passare anche a 4-4-2. Elyounoussi a supporto del centravanti Dadason, con Larsson e Robert che agiranno da esterni.

In casa Napoli, sia Rrahmani che Politano danno forfait: in difesa spazio a Buongiorno, dove Beukema si appresta ad essere confermato con Juan Jesus, lasciando Di Lorenzo a tutta fascia a destra e a sinistra Olivera. A centrocampo McTominay e Lobotka, Neres è out e salterà anche la Juve, mentre Lukaku è clinicamente guarito e arruolabile ma davanti Spinazzola e Elmas alle spalle di Hojlund.

Queste le probabili formazioni:

COPENAGHEN (4-2-3-1): Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. All. Neestrup.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Spinazzola, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Foto: logo Champions