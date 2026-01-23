Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Torino
23/01/2026 | 21:55:35
Alle 15 domani, il Como ospita il Torino.
In casa Como, in attacco torna titolare Douvikas, con Rodriguez-Paz-Baturina alle sue spalle. Perrone-Da Cunha la linea mediana: rispetto all’ultima gara, vinta contro la Lazio, non c’è Caqueret. In difesa Fabregas ritrova Van der Brempt a destra, in mezzo c’è Kempf
Per il Torino, nell’ultima contro la Roma, Baroni ha perso per infortunio Gineitis e Aboukhlal, partiti titolari contro i giallorossi, Casadei prende il posto del primo mentre, per sostituire Aboukhlal, Lazaro si trasferisce sulla corsia sinistra. Pedersen entra nell’undici titolare sulla destra. Conferma della coppia Ngonge-Adams in attacco.
Queste le probabili formazioni:
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. Al. Fabregas
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Baroni
Foto: sito Como