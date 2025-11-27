Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Sassuolo

27/11/2025 | 22:24:27

Alle 20,45 domani sera, si apre la 13a giornata di Serie A con la sfida tra Como e Sassuolo.

In casa Como, Fabregas prepara 3 cambi rispetto alla vittoria contro il Torino. In difesa Vojvoda prenderà il posto dello squalificato Smolcic. Caqueret è in vantaggio su Da Cunha in mediana. In attacco dovrebbe esserci Douvikas per Morata.

In casa Sassuolo, due ballottaggi per Grosso: il primo è in difesa tra Walukiewicz e Coulibaly, con il secondo pronto a scendere in campo dal 1′ se il polacco non dovesse essere al 100%. Il secondo in attacco con Laurienté in vantaggio su Fadera.

Queste le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Butez, Vojvoda, Ramón, Santos Silva, Valle, Perrone, Caqueret, Addai, Paz, Rodríguez, Douvikas. All. Fabregas

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Koné, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Foto: sito Como