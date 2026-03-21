Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Pisa
21/03/2026 | 22:18:50
Il Como, alle 12.30 domani, ospita il Pisa, per allungare in zona Champions.
In casa lariana, possibile 4-2-3-1, con Douvikas terminale offensivo, alle sue spalle Vojvoda, Nico Paz, Baturina, ma attenzione a Diao che comunque ha anche lui chance di partire dall’inizio.
Per il Pisa, possibile 3-5-1-1 per Hiljemark, con Tramoni alle spalle di Moreo.
Queste le probabili formazioni:
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Pisa (3-5-1-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Loyola, Angori; Tramoni; Moreo. All. Hiljemark
Foto: sito Como