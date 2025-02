Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Napoli

Il lunch match di domani metterà di fronte Como e Napoli.

In casa Como, in difesa torna Kempf dal primo minuto. Problema fisico per Dossena, sarà valutato in mattinata, ma non dovrebbe essere rischiato: al suo posto è pronto Goldaniga. Davanti prevista la conferma del tridente con Strefezza, Paz e Diao.

In casa Napoli, Conte verso la conferma del 3-5-2 visto anche la settimana scorsa contro la Lazio. A sinistra out Mazzocchi ma recupera Spinazzola. In attacco ancora il tandem Lukaku-Raspadori. Centrocampo intoccabile, con Anguissa, McTominay e Lobotka.

Queste le probabili formazioni:

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao. All.: Fabregas

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All.: Conte

Foto: sito Como