Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Manchester United
20/10/2026 | 22:11:44
Fabregas sfida il Manchester United nella terza giornata di League Phase in Champions League. Al centro dell’attacco tocca ancora a Douvikas, in difesa spazio a Smolcic a destra. Carrick conferma il 4-2-3-1 con Baleba a centrocampo e Maguire al centro della difesa. In attacco spazio per Mbeumo.
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Baleba; Diallo, Bruno Fernandes, Rashford; Mbeumo. All.: Carrick
foto x como