Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Lazio
23/08/2025 | 23:50:37
Domani alle 18,30 il Como riceve la Lazio per quella che è una delle partite più interessanti della prima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni:
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Rodriguez; Morata. All.: Fabregas.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.Sarri.
Foto: Instagram Como
