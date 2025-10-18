Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Juventus
18/10/2025 | 22:00:18
Tornano in campo il Como di Fabregas e la Juventus di Tudor, che saranno l’una davanti all’altra nella sfida di domani alle 12.30. Il tecnico spagnolo conferma il solito 4-2-3-1 offensivo, mentre Tudor è pronto a rispondere con un 3-5-2 più robusto a centrocampo (Thuram e Locatelli con Koopmeiners) e Yildiz in coppia con Vlahovic.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas.
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.
Foto: Instagram Vlahovic