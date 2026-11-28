Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Juventus
28/11/2026 | 23:46:07
Fabregas sfida la Juventus di Spalletti e conferma il 4-2-3-1 con Douvikas al centro dell’attacco. Nel tridente alle sue spalle spazio per Paz, Baturina e Douvikas. Spalletti lancia il tridente Kolo Muani-Woltemade-Alajbegovic, in difesa c’è Lucumì con Bremer.
COMO (4-2-3-1): Butez, Couto, Ramón, Chalobah, Valle, Perrone, Milla, da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas. All. Cesc Fabregas
JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Çelik, Bremer, Lucumí, Cambiaso; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic. All. Luciano Spalletti
Foto: X Juve