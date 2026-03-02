Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Inter

02/03/2026 | 22:00:26

Fabregas e Chivu si sfidano nell’andata della semifinale di Coppa Italia, il tecnico spagnolo conferma il 4-2-3-1 con il ritorno di Nico Paz da titolare. Chivu rilancia Acerbi e Darmian, davanti confermati Thuram e Pio Esposito.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, S.Roberto; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Chivu

foto x inter