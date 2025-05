Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Inter

22/05/2025 | 23:15:12

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Como e Inter per l’ultima giornata di Serie A. Nel Como Nico Paz e Strefezza a supporto di Cutrone. Spazio a partita in corso per Reina e Iovine, al loro ultimo match della carriera. Turnover Inter a 8 giorni dalla finale di Champions League. In porta dubbio Sommer/Martinez, in attacco la coppia Correa-Taremi. Frattesi e Lautaro tornano tra i convocati.

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, van der Brempt, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Cutrone, Strefezza. All. Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Correa, Taremi. All. S. Inzaghi

Foto: Instagram Inter