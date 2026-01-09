Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Bologna
09/01/2026 | 22:10:49
Alle 15, domani, la sfida tra Como e Bologna.
In casa lariana, diversi ballottaggi nella formazione di Fabregas. In difesa Diego Carlos favorito su Van Der Brempt. Da Cunha potrebbe restare fuori a centrocampo. Vojovoda in vantaggio su Khun come esterno alto. Davanti Douvikas.
In casa Bologna, possibile 4-2-3-1 anche per Italiano, alla ricerca di dare una svolta dopo le recenti prestazioni negative. Pochi dubbi per Italiano che deve ancora rinunciare a Skorupski. Pobega-Moro in ballottaggio a centrocampo. Torna Orsolini, non al meglio come titolare, con Cambiaghi e Odgaard. Castro punta.
Queste le probabili formazioni:
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, D.Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Foto: sito Como