Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-AEK Atene

23/11/2026 | 21:27:10

Cesc Fabregas e il Como sono pronti a proseguire il loro percorso in Champions League. Pochi i cambiamenti previsti nell’undici dei lariani, che scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Sulla fascia sinistra tornerà Valle, che riprenderà il proprio posto dopo che, contro il Cagliari, era stato schierato Kaiki.

Queste le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

All. Fabregas

AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilos; Majer, Marin, Vitalis, Kutesa; Jovic, Gacinovic.

All. Nikolic

Foto: X Como