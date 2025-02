Le ultimissime sulle probabili formazioni di Club Brugge-Atalanta

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Club Brugge e Atalanta per i playoff di Champions League. Carnesecchi e Ruggeri hanno la febbre e solo il portiere è convocato per l’andata dei playoff: trai i pali però ci sarà Rui Patricio. Gasperini contro il Bruges ha scelte obbligate in difesa, visti gli infortuni di Scalvini, Kolasinac, Kossounou. Confermato Posch dall’inizio. Davanti ancora la coppia De Ketelaere-Retegui con Pasalic alle loro spalle.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Seys; Spileers, Mechele, De Cuyper; Velesen, Onyedika; Jutglà; Vanaken, Vermant; Nilsson. All. Hayen

Foto: Twitter Atalanta