Le ultimissime sulle probabili formazioni di Chelsea-Manchester City

Il big match della sesta giornata di Premier League si disputerà oggi alle ore 13:30, lo Stamford Bridge di Londra sarà teatro della partita tra Chelsea e Manchester City. Tuchel contro Guardiola, in una sfida dal sapore speciale. I Blues recuperano Mendy, che tornerà tra i pali. Dubbio a centrocampo tra Kovacic e Kanté. In avanti confermati Mount e Havertz alle spalle di Lukaku. Nel City mancheranno diversi giocatori (Stones, Laporte, Rodri, Zinchenko e Gündogan). Dubbio in attacco tra Ferran Torres e Sterling.

Probabili formazioni Chelsea-Manchester City:

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azplicueta, Jorginho, Kanté, Alonso; Havertz, Mount; Lukaku.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Cancelo; De Bruyne, Fernandinho, Foden; Sterling, Gabriel Jesus, Grealish.

