Le ultimissime sulle probabili formazioni di Chelsea-Juventus

Domani torna la Champions League, a Stanford Bridge è previsto il big match tra Chelsea e Juventus.

Tuchel non ha a disposizione Kovacic, restano timide possibilità di vedere in campo Lukaku.

Allegri schiera il solito 4-4-2. Davanti a Szczesny ci saranno Bonucci e De Ligt, sugli esterni Alex Sandro e Cuadrado, che sostituirà l’infortunato Danilo.

In mediana McKennie e Rabiot dovrebbero agire sugli esterni, Bentancur e Locatelli al centro. Davanti Morata e Chiesa cercheranno di creare problemi alla squadra di Tuchel.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

CHELSEA (3-4-2-1): E. Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; R. James, Jorginho, Kanté, Marcos Alonso; Mount, Havertz; Werner.

All. Tuchel.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.

All. Allegri.

Foto: Twitter Juventus