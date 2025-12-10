Le ultimissime sulle probabili formazioni di Celtic-Roma
10/12/2025 | 22:34:02
La Roma di Gasperini è ospite del Celtic in Europa League, il tecnico giallorosso prepara il consueto 3-4-2-1 con Pellegrini e Soulé alle spalle di Dybala. Difesa titolare per i giallorossi, le probabili formazioni:
CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All. Nancy
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
Foto: X Roma