Le ultimissime sulle probabili formazioni di Celta Vigo-Bologna

10/12/2025 | 22:37:12

Celta Vigo e Bologna si preparano per la sfida di Europa League, Giraldez prepara il 3-4-2-1 degli spagnoli, Italiano risponde con il 4-2-3-1, Orsolini titolare con Odgaard e Dominguez dietro Dallinga. A centrocampo spazio per Moro e Pobega, difesa a 4 con Holm, Heggem, Lykogiannis e Miranda.

CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Duran, Iglesias, Zaragoza. All. Giraldez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

Foto: Instagram Bologna

