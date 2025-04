Le ultimissime sulle probabili formazioni di Celje-Fiorentina

La Fiorentina domani sera gioca in casa del Celje per l’andata dei quarti di Champions League.

Per il Celje, possibile 4-3-2-1, con Seslar e Delaurier-Chaubet dietro a Kucys.

In casa viola, possibile 3-5-2 per Palladino. Out ancora Colpani e Gosens. In difesa ci sarà il trio Comuzzo-Pongracic-Ranieri. A centrocampo confermati Adli, Cataldi e Mandragora, con Moreno sulla destra e Folorunsho sulla sinistra. In attacco sarà Zaniolo ad affiancare Beltran.

Queste le probabili formazioni: