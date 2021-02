Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Torino

Alla Sardegna Arena il Cagliari di Di Francesco si prepara ad ospitare il Torino di Nicola nella sfida delle 20.45. Match fondamentale tra due squadre in piena lotta per la salvezza, e alla ricerca di una vittoria che manca ormai da diverso tempo per entrambe. Proprio i 3 punti domani potrebbero portare vitalità per risalire la china.

Le probabili formazioni:

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti

Foto: sito ufficiale cagliari