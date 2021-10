Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Roma

Alla Sardegna Arena domani il Cagliari ospita la Roma, gara valida per la 10a giornata di Serie A 2021-22.

Mazzarri è in ansia per le condizioni di Nandez, Caceres e Strootman. La rifinitura dirà chi potrà sfidare la Roma, pronti Ceppitelli, Grassi e Deiola nel caso a sostituirli. C’è ottimismo per quanto riguarda Godin. Pavoletti scalpita e lotta con Keita Balde per affiancare Joao Pedro in attacco.

Mourinho confermerà l’undici che ha pareggiato contro Juve e Napoli: Mancini e Ibanez davanti a Rui Patricio. Vina e Karsdorp sugli esterni, mediana con Veretout e Cristante. Classico tridente composto da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Abraham.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni, Zappa; Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis; Keita Baldé, Joao Pedro.

All. Mazzarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

All. Mourinho.

Foto: Instagram Cagliari