Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Roma

06/12/2025 | 22:12:28

Alle 15, interessante partita tra Cagliari e Roma, lotta per la salvezza e per i primi posti in classifica. Entrambe le squadre reduci da due sconfitte e vogliose di riscatto.

In casa Cagliari, possibile 3-5-2. Non recupera Mina. Borrelli ed Esposito formano la coppia d’attacco. Prati, dopo l’iniziale panchina contro la Juventus, dovrebbe rientrare dal primo minuto in mezzo al campo.

In casa Roma, Dybala e Baldanzi recuperati dopo la febbre ma davanti dovrebbe esserci Ferguson, con Pellegrini e Soulé alle spalle. Non convocato Wesley, ci sono ma acciaccati Koné e El Aynaoui. Pisilli e Tsmikas verso una maglia da titolare. Angelino era tornato in gruppo ma non è convocato.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito. All. Fabio Pisacane

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini

Foto: sito Cagliari