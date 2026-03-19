Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Napoli
19/03/2026 | 22:35:58
Parte subito la Serie A dopo le tre giorni europee. Alle 18.30, il Napoli va in scena a Cagliari domani sera.
In casa sarda, possibile 3-5-2. Davanti Esposito e Folorunsho.
Per il Napoli, dovrebbe tornare De Bruyne dal 1′, come Mc Tominay. Davanti la scelta Hojlund.
Queste le probabili formazioni:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.
Foto: sito Cagliari