Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Alle 19.00 alla Sardegna Arena, la penultima gara della 26a giornata di Serie A vede in campo Cagliari e Napoli.

In casa sarda, tra i pali conferma per Cragno, difesa a tre con Altare, Goldaniga e uno tra Ceppitelli e Carboni, con il primo favorito. A centrocampo a destra Bellanova, con Grassi, Marin e Dalbert al centro, e Lykogiannis a sinistra. In avanti la coppia formata da Pavoletti e Joao Pedro.

In casa napoletana, dopo le fatiche del Camp Nou, in Europa League, Luciano Spalletti deve registrare un nuovo problema muscolare per Anguissa, out per la trasferta di Cagliari così come il capitano Insigne che ha accusato un affaticamento. Nel 4-2-3-1 dei partenopei torna Ospina tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana probabile l’inserimento di Demme accanto a Fabiàn mentre in avanti Ounas con Zielinski ed Elmas a supporto di Osimhen che dovrebbe essere confermato.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Goldaniga, Ceppitelli (Carboni); Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Ounas, Zielinski, Elmas; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Foto: Sito Cagliari