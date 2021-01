Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Milan

Il 18° turno di Serie A, penultimo del girone di andata, si conclude questa sera dalla Sardegna Arena, dove si sfideranno Cagliari e Milan.

I rossoneri vogliono ricacciare indietro l’Inter, che sono arrivati a pari punti al primo posto, dopo la vittoria del derby d’Italia con la Juve. Il Cagliari, dal canto suo, cerca punti e Di Francesco si gioca tanto del suo futuro.

Il Cagliari deve fare a meno di Nandez, squalificato, e di Faragò, Klavan, Luvumbo, Carboni e Rog, oltre a Pisacane che dovrebbe presto lasciare la Sardegna. Convocato Duncan, ufficializzato ieri dalla Fiorentina, ma difficilmente sarà in campo dall’inizio. Si va verso un 4-3-2-1, con Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone.

In casa Milan il conto delle assenze è pesantissimo. Torna dal 1′ Zlatan Ibrahimovic, assenti però Theo Hernandez, Calhanoglu, Rebic, Krunic per Covid e Leao è squalificato. Per Pioli, quindi, diverse difficoltà, con Castillejo, Brahim Diaz e Hauge alle spalle di Ibra.

Queste le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-2-1):Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Joao Pedro, Sottil; Simeone. All: Di Francesco.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic. All: Pioli

Foto: Sito Cagliari.