Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Cagliari e Lazio per la ventitreesimo giornata di Serie A. Nicola dovrà sciogliere il solito duello tra Gaetano e Viola con il primo che resta per ora in vantaggio. Dicevamo però del pacchetto centrale in mediana: contro il Torino sia Deiola che Marin non hanno brillato. Baroni deve fare il punto post Europa. Lazzari e Nuno Tavares restano ai box. Speranza di convocazione invece per Patric. Come trequartista si candida anche Dele-Bashiru. Esterni d’attacco saranno Zaccagni, squalificato giovedì, e Isaksen



CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos



Foto: Instagram Lazio