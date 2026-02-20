Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Lazio

20/02/2026 | 22:59:06

Il posticipo del sabato è la gra tra Cagliari e Lazio.

In casa sarda, Folorunsho da alcuni giorni lavora in gruppo ma non è stato convocato. Lungo l’elenco degli altri assenti per Pisacane : Deiola, Borrelli, Felici e Belotti. Si va per un 4-3-3,ma possibile anche uno schieramento a 3 con Palestra e Obert come esterni.

In casa capitolina, ballotaggi aperti in difesa fra Pellegrini e Nuno Tavares e a centrocampo fra Rovella e Cataldi con i primi favoriti. Confermato il tridente d’attacco con Zaccagni che torna a disposizione per la panchina.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.

Foto: sito Cagliari .