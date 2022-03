Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Il posticipo del sabato della 28a giornata di Serie A vede in campo Cagliari e Lazio.

In casa sarda, 3-5-2 per Mazzarri, tra i pali conferma per Cragno, difesa a tre con Goldaniga, Lovato e uno tra Altare e Carboni. A centrocampo a destra Bellanova, con Grassi, Marin e Deiola al centro, mentre Dalbert sarà l’esterno a sinistra. In avanti la coppia formata da Pereiro e Joao Pedro, con Keita e Pavoletti che partiranno dalla panchina.

In casa Lazio, Acerbi spinge per un posto da titolare accanto a Luiz Felipe. In alternativa c’è Patric. Sugli esterni Marusic e Radu. In mediana, Leiva vertice basso, Milinkovic e Luis Alberto le mezze ali. Immobile-Zacagni-Luis Alberto dovrebbe essere il tridente, con Pedro non al massimo che dovrebbe partire dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Foto: Twitter Cagliari