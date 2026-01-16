Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Juventus

16/01/2026 | 22:00:46

Il posticipo del sabato sera è la sfida tra Cagliari e Juventus.

In casa Cagliari, dopo il ko contro il Genoa, Pisacane potrebbe tornare a tre dietro. Ballottaggio a sinistra tra Obert e Idrissi. Sono out Deiola, Folorunsho, Felici e Belotti. Davanti Borrelli, Kilicsoy.

In casa Juventus, Locatelli è diffidato e potrebbe essere risparmiato con Thuram e Koopmeiners in mediana. Yildiz aveva accusato una leggera influenza giovedì ma Spalletti ha confermato che sta bene. Torna Conceicao ma per la panchina. Davanti possibile McKennie, Miretti e Yildiz dietro a David.

Queste le probabili formazioni:

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Borrelli, Kilicsoy. All. Pisacane

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Foto: sito Cagliari