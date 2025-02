Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Juventus

Alle 20,45 domani, il posticipo domenicale vedrà la sfida tra Cagliari e Juventus.

In casa sarda, Nicola dovrebbe scegliere per la corsia sinistra Augello. Il dubbio resta, invece, sulla trequarti: parte in pole Viola davanti a Gaetano che è recuperato e a Deiola che andrebbe a dare più sostanza ed equilibrio. A guidare l’attacco ci sarà Piccoli.

In casa Juve, l’infortunio di Veiga in Champions ha ulteriormente ridotto le possibilità di scelta in difesa per l’allenatore bianconero: al fianco di Gatti giocherà Kelly. A sinistra dovrebbe rivedersi Cambiaso dall’inizio. In mezzo al campo Thuram va verso una maglia da titolare, con Yildiz e Mbangula esterni offensivi. Ballottaggio in attacco tra Vlahovic e Kolo Muani.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Mbangula; Vlahovic. All. Motta

Foto: sito Cagliari