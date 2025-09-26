Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Inter

26/09/2025 | 23:05:39

L’Inter torna in campo e sfida il Cagliari di Pisacane, una delle sorprese di inizio stagione. Pisacane prepara il 3-5-2 per sfidare i nerazzurri, in campo Caprile in porta, difesa con Mina, Luperto e Obert, Palestra, Adopo, Prati, Deiola e Folorunsho alle spalle della coppia di attaccanti Esposito e Belotti. Chivu rilancia Sommer in porta, Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Darmian largo a destra, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dimarco a sinistra. In attacco Lautaro Martinez e Thuram

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Folorunsho; Sebastiano Esposito, Belotti. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

FOTO: X Inter